/681425/سبل-تعزيز-العلاقات-المصرية-الروسية-علي-طاولة-خارجية-الشيوخ-الأسبوع-المقبل

تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالحي عبيد، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية.

دوت الخليج

وكانت قد بدأت روسيا صباح اليوم، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعدما أعلن الرئيس الروسي الرئيس فلاديمير بوتن، عن قراره بشن عملية عسكرية في دونباس.

سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية علي طاولة خارجية الشيوخ

وأكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم، وأن العدوان الروسي استهدفت حرس الحدود، بالإضافة إلي سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا، وإعلان الداخلية الأوكرانية سقوط عددا من القتلي والجرحي جراء القصف الروسي.

الحرب الروسية الأوكرانية

في حين نوهت وزارة الدفاع الروسية، عن قيام مدن أوكرانية بتحضير فيديوهات مسبقة لفبركة سقوط قتلى بين المدنيين في أوكرانيا ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، حول العملية العسكرية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا، مؤكدا علي ضرروة انتباه وسائل الإعلام إلى أن الأمن الأوكراني والذي يسعى لتنفيذ استفزازات على غرار تلك التي قامت بها "الخوذ البيضاء".

وأضاف أنه تم في مدن أوكرانية تصوير فيديوهات مفبركة تظهر وقوع "ضحايا جماعية" بين السكان المدنيين في أوكرانيا، حيث يتم العمل على نشر مقاطع الفيديو عبر قنوات تديرها السلطات الأوكرانية في تلغرام وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية، أن هدف الفيديوهات المفبركة التي سيتم بثها على القنوات التلفزيونية الغربية، يتمثل في اتهام روسيا بتنفيذ ضربات عير انتقائية وغير متناسبة لتخويف السكان المدنيين.