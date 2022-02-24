/681421/حسن-عمر-لمحافظ-القليوبية--مستشفي-الخصوص-لا-تصلح-لتقديم-خدمه-صحية-ونطالب-بتخصيص-قطعه-أرض-بديله-دون-نزع-الملكيه-من-المواطنين

استعرضت لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني بحضور محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر بشأن عدم تنفيذ قرار هدم مستشفى الخصوص المركزي - محافظة القليوبية حتى الآن، بالرغم من إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2016، وقيام وزارة الصحة بترحيلها بخطتي العامين الماليين (2018/2017)، (2019/2018) وذلك دون تنفيذ.

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واستعرض النائب حسن عمر صور للمستشفي علي مساحه ٧٥٠ متر وتخدم مليون مواطن وتردي اوضاعها ولا تصلح لتقديم الخدمه الصحية مؤكدا علي انه تم رصد قطعه ارض بديله للمستشفي نظرا لتردي اوضاعها مشيرا الي ان المخاطبات والمراسلات التي تبادلها مع القيادات المختصه لحل المشكله مؤكدا علي ان وزارة الاوقاف ازيلت خطاب رسمي لاستبدال ارض المستشفي بارض الاوقاف مطالبا بتشكيل لجنه فوريه لانهاء الازمه الصحيه لمستشفي الخصوص المركزي .

ومن جانبه قال محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان ان مشكله المستشفي كبيرة ونحن واخدين علي عاتقنا اننا نهي الازمه وتواصلنا مع الاوقاف لتخصيص قطعه ارض للمستشفي وتم عرض الامر علي وزاره الاوقاف ولكن نحن الان في صدد رصد قطع اراضي بديله مناسبه لان هناك عده اشكاليه في الخصوص ونحن الان في صدد انشاء مجمع خدمي متكامل مشيرا الي ان هناك اراضي تم رصدها لنزع الملكيه لبعض الاهالي بعد تعويضهم لتكون بديله .

حسن عمر لمحافظ القليوبية : مستشفي الخصوص لا تصلح لتقديم خدمه صحية ونطالب بتخصيص قطعه ارض بديله دون نزع الملكيه من المواطنين

ورفض النائب حسن عمر اقتراح المحافظ بنزع الملكيه من بعض المواطنين لبناء مستشفي الخصوص وطالب بالبحث عن قطعه ارض بديله تكون ملك الاوقاف او الاستصلاح الزراعي .