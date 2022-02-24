« العالم علي صفيح ساخن».. بدء الحرب الروسية الأوكرانية.. الصين تدعو لضبط النفس.. وكوريا ستنضم للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا

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بدأت روسيا صباح اليوم، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعدما أعلن الرئيس الروسي الرئيس فلاديمير بوتن، عن قراره بشن عملية عسكرية في دونباس، مؤكدا أنه المسئولية الكاملة لإراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا.

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الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أكد أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم، وأن العدوان الروسي استهدفت حرس الحدود، بالإضافة إلي سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا، وإعلان الداخلية الأوكرانية سقوط عددا من القتلي والجرحي جراء القصف الروسي. ومن جانبه، أكد الجيش الأوكراني، أنه دفاعاته الجوية أسقطت 5 طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي، في منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا.

في حين نفت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة في أوكرانيا.

أوكرانيا تدعو القادرين على حمل السلاح للإنضمام إلى الجيش

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية لمواجهة العدوان الروسي، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة الأوكرانية أنها ستوزع أسلحة علي قدامي المحاربين.

وفي ذات السياق، أعلن ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعو كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، مؤكدا أن الصين تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

إنضمام كوريا الجنوبية للعقوبات المفروضة علي روسيا

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها ستنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على موسكو في حال توجيه روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا، مؤكد ا أن الحكومة ليس لديها خيار آخر سوى الإنضمام إلى العقوبات ضد روسيا إذا مضت روسيا في حرب شاملة.

المفوضية الأوروبية: سنفرض عقوبات على روسيا ستكون الأقسي علي الإطلاق

ومن جانبها، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات على روسيا، ومن المقرر أنها ستكون الأقسى على الإطلاق.

وأكدت أن المفوضية تعتزم تقديم حزمة من العقوبات لقادة الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، لافتة أنه من خلال هذه الحزمة، سيتم استهداف القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الروسي عن طريق منع وصولها إلى الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلي إضعاف القاعدة الاقتصادية لروسيا وقدرتها على التحديث.

وأضافت أورسولا، أنه سيتم تجميد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي وكذلك وقف وصول البنوك الروسية إلى السوق المالية الأوروبية، مضيفة: هذه العقوبات تهدف إلى إلحاق خسائر فادحة بمصالح الكرملين وقدرته على تمويل الحرب.