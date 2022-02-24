/681415/ريهام-سعيد-بعد-تنبؤها-بوفاتها-مش-عايزة-أكلم-حد-الناس-وحشة-أوي

نشرت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنها ستموت قريبًا كما تركت وصيتها، وأخصت فيها الرئيس السيسي، وتعاطف معها الجمهور المحب لها بشكل كبير، وإنهالت عليها سيل من التعليقات التي تدعي لها، وتتمنى لها الخير، مما دفعها لشكر جمهورها المحب لها.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة شكر الفنانة والإعلامية ريهام سعيد لجمهورها وذلك خلال السطور القادمة.

ريهام سعيد ممتنة لجمهورها

نشرت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد رسالة شكر وإمتنان إلى جمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: شكرًا علي كل الحب ده بس للتوضيح انا لو عايزه اشتغل ماكنتش سبت النهار و لو عايزه اشتغل كنت عملت برنامج علي اليوتيوب او اشتريت هوا في اي قناه، اظاهر الرساله وصلت غلط، انا مش حسه اني هاموت عشان مش بشتغل مذيعه انا حسه اني هاموت بجد عندي اوجاع في كل جسمي مش بقدر اخرج كتير مش عايزه اكلم حد لان كل الناس وحشه اوي اوي معنديش رغبه اني اعيش و حسه اني هافارق اولادي قريب.

ريهام سعيد: معنديش صحاب والناس بقت وحشة

وأردفت ريهام سعيد قائلة: انا معنديش اصحاب او اكتشفت ان معنديش اصحاب، انا تعبانه من الظلم الي اتظلمته تعبانه من الحرب الي شغاله لغايت دلوقتي، اي حد بيطلبني في برنامج حتي كضيفه بيعتذر لي بعدها، بترشح في مسلسلات بترفض، الصحافه علي طول مصدره الوحش او الغلط زي ما يكون في حمله للقضاء علي اسمي من مين معرفش.

ريهام سعيد عن 3 محاضر لها

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد، قائلة: ده غير كل التهم الي اتهمت بيها و هي كلها ظلم في ظلم، انا مش زعلانه اني مش علي الشاشه انا زعلانه علي عمري الي راح من غير تقدير زعلانه علي الايه المقلوبه زعلانه علي النفوس الكدابه المفتريه الي حوالينا زعلانه من الحرب الي ضدي الغير مبرره زعلانه ان مصير البني ادم بقي بيتحدد بناس قاعده ورا اجهزه او ماسكين تليفونات بيتسلوا علي اذيه البشر، زعلانه علي البهدله الي شفتها، انا عندي ٣ محاضر لغايت دلوقتي منهم: واحد متهمه فيه اني دبحت التعلب و محضر تاني من ٢٠١٧ يعني من ٥ سنين ظهرت صور راجل مذبوح من غير وشه في البرنامج تعبت و الله.

الأعمال الخيرية لصبايا الخير

وتابعت ريهام سعيد عن برنامج صبايا الخير، قائلة: بما اني مش هارد تاني كل الحكايه متلخصه في الاتي : ٢٢ سنه في عربيه ميكروباص و لو محظوظه عربيه نيسان كاوتشها نايم بتقف اكتر ما بتمشي بلف مصر كلها عشان اوعي الناس مكنتش بنام ولا دقيقه. عملنا مستشفي اطفال مصر، عملنا مدرسه لذوي الاحتياجات الخاصه، اول و اخر ناس تعمل فريق طبي عشان جراحات الدمور في المخ و خلافه. عرفنا الناس يعني ايه زرع قوقعه و قاومنا الصم و البكم. عالجنا اعداد رهيبه من الشباب من الادمان. كل ده بالورقه و القلم موجود. سفرنا ٦٥٠ طفل بره مصر كانوا واخدين رفض من جميع مستشفيات مصر عشان عمليات قلب غير عمليات القلب داخل مصر و غيره و غيره و غيره و محدش كان بيساعدني و بعيدا عن الخير اقوي برنلمج في مصر و الوطن العربي علي مستوي المشاهده ووصلنا للعالميه.

وأستكملت ريهام كلامها، قائلة: عملنا حلقات عظيمه عن الداخليه و قناه السويس و انفاق رفح و غيره من الحلقات الي محدش عرف يعمل زيها، غير طبعا موقفنا السياسي ساعه الاخوان، غير حلقات كتير و خط في الاعلام الناس كلها دلوقتي بتحاول تقلده كنا سابقين عصرنا اي مشكله بتحصل دلوقتي اتكلمنا فيها من سنين . النتيجه ايه ؟ سجن و بهدله محاكمات عمال علي بطال . هجوم من الصحافه طول الوقت ، تشويه سمعتي و صورتي ادام الناس . صرفت كل فلوسي محامين و قضايا عشان افضل جنب الولادي ده غير فلوسي الي ماخذتهاش، عروض الشغل ماتمشيش خالص مع كفاءتنا او نجاحاتنا. انا كل الكرو بتاعي مش لاقي شغل الي عايز يشتغل سواق و الي …. مش عايزه اتكلم عشان مايزعلوش ليه ؟ ليه كل ما حد يقول كنت بشتغل في صبايا يترفض ؟ برنامج عمل مشاكل ؟ كذب كله كذب و افتري و لا حاجه صح و لو غلطنا مع انه محصلش كل الناس بتغلط احنا بس الي بنتحاسب . يمكن نجحتوا تنسوا الناس تعبنا لكن ربنا مش هاينسانا عشان اعلم بنيتنا و الله ما هينسانا.

علي فكره حتي لو مكنتش اشتريت راحه البال و اعتزلت مكنش هايجيلي شغل مع ان في ناس علئ الشاشه مايعلم بيها الارينا .... ليه معرفش . المواضيع الي صبايا بيقدمها خلاص مبتتقدمش دلوقتي و الدوله فعلا عامله الي عليها من خلال كل المبادرات، عرضنا نعمل اي برنامج تاني كانت القنوات بتصمم علي صبايا . رساله للكرو بتاعي المخلصين الي فاضلين لو ممتش اوعدكوا ان ربنا هايرزقنا بحد ربنا هايختارهو ضميره صاحي يخلينا اقوي من الاول و لو مت ربنا مش هاينسا احنا عملنا ايه و الله اجرنا عند الله . ادعولي اقوم . ادعولي الاوجاع الي عندي تروح الي الدكاتره مش عارفين سببها . ادعولي اقف علي رجلي تاني حتي لو ايامي قليله ، لو مت يبقي الي قتلني الظلم ، الي هايقول بتمثل و الي هايقول بتستعطف و الله ما هممني لو في واحد سامعني وًحاسس بيه يدعيلي عشان انا بجد تعبانه اوي و مش هاستسلم و هاحاول اقف علي رجلي.

وصية الإعلامية ريهام سعيد

وفي سياق متصل، قد كشفت ريهام سعيد عن وصيتها خلال الأيام القليلة الماضية والتي أخصت بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: اخر حاجه هوجهها للريس، انا لو مت وصيتي اولادي يعرفوا انا حققت و عملت ايه لان اكيد حضرتك مش عارف برضوا.. انا اولادي اتعذبوا ورايا في المحاكم و القضايا.

وأكملت ريهام، قائلة: انا ابني كان عنده شهرين زارني في السجن انا بهدلت اهلي معايه عشان ولا حاجه.. كنت فاهمه اني هاصلح الكون، انا اسفه اني نجحت انا اسفه اني كنت عايزه كل الناس تعمل خير.. انا اسفه اني معملتش علاقات تسندني جوه او بره مصر، خساره المجهود الي راح بدون تقدير لكن اجري باذن الله عند ربنا.. ماتوجعوش حد تاني احساس الظلم مميت.