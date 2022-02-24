إصابة طبيب الأهلى بفيروس كورونا فى النمسا

أصيب أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي بفيروس كورونا، وتم عزله عن الفريق الأول، ويخضع حاليا للعزل الطبي لحين تحول مسحته من إيجابية إلى سلبية.

وتعرض أحمد أبو عبلة للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في النمسا، رفقة عمار حمدى، لاعب الفريق الذي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي.

وحرص طبيب الأهلي على مرافقة عمار حمدي بالنمسا خلال إجراء العملية الجراحية من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب ومتابعة حالته الصحية حتى موعد البدء في برنامج التأهيل بالنمسا.

ويخضع طبيب الآن لعزل طبي في النمسا، وحالته مطمئنة حيث يتابع عمار هاتفيا.

ويغيب أبو عبلة عن التواجد رفقة الأهلي في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.