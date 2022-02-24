هيئة الدواء المصرية: ١٠ مستشفيات تتنافس على الثلاث مراكز الأولى في مبادرة...

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن صعود ١٠ مستشفيات، إلى التصفيات النهائية في مبادرة الرعاية الصيدلية - ممارسة دوائية متميزة – ١٠٠ مشروع تطويري (برنامج الصيدلة الإكلينيكية – رعاية مركزة (كبار))، ومن المقرر أن يقوم المشاركين بعرض مشروعاتهم على لجنة التحكيم، المنعقدة بمقر الهيئة بالمنيل، للمنافسة على أفضل ثلاث مشروعات.

والمستشفيات التي صعدت كمستوى أول في التصفيات هي (شرق المدينة - جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر - مجمع الطبي بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس التخصصي - الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة - صحة المرأة جامعة أسيوط - أبحاث القلب والكبد كفر الشيخ - الحسين بجامعة الأزهر - مركز المنصورة الجامعي لجراحات الجهاز الهضمي - مركز قلب المحلة).

فيما صعد في المستوى الثاني مستشفيات (الجمهورية العام بالإسكندرية - المنشاوي العام بطنطا – الهلال - السلام التخصصي - مشتول السوق المركزي -ميت غمر المركزي - مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط - مبرة كفر الدوار –العجوزة - المنصورة التخصصي/ بني عبيد).

كانت هيئة الدواء المصرية قد بدأت مطلع العام الماضي ٢٠٢١ رحلة تطوير العمل الصيدلي تحت إشراف الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية من خلال مبادرة الرعاية الصيدلية – ممارسة دوائية متميزة – ١٠٠ مشروع تطويري، وعلى مدار مراحل المبادرة الثلاث بدت جهود الصيادلة واضحة بمشاركتهم الفعالة والجادة وتفاعلهم المثمر والهادف وحرصهم على تحسين الخدمات الصيدلية وقد تكللت جهودهم بوصولهم للتصفيات النهائية للمنافسة على أفضل مشروع تطويري بين المشروعات المشاركة في المبادرة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصيدلية ورفع كفاءة الصيادلة العاملين بالمؤسسات الصحية بمصر لتقديم أفضل رعاية للمرضى."