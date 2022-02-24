مصر تنظم الدورة الثانية للملتقى الدولى السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج

فى إطار توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية بمصر ، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة بالقوات المسلحة والمؤسسات المعنية بالدولة ، سيتم عقد الدورة الثانية للملتقى الدولى السنوى لطلاب الدراسات العليا بالخارج تحت عنوان (تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة) ، فى المدة من 26 وحتى27 فبراير 2022 عبر الإنترنت وذلك برعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى ومعهد بحوث الإلكترونيات .

وتستهدف الدورة الثانية من الملتقى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية ، بالإضافة إلى خلق مجال للتواصل بين أصحاب المصالح المختلفة مع توفير فرص للتعاون بين مختلف الباحثين في مجال الأجهزة الطبية والأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة .

ويقدم الباحثون المصريون والأجانب خلال الملتقى أحدث ما توصل إليه البحث العلمى من تكنولوجيات الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة ، ويشارك بالملتقي عدد من الشركات وذلك على منصة webex عبر الإنترنت .

ويتناول الملتقى عدة محاور أهمها الميكانيكا الحيوية وأجهزة التنفس الصناعى وإعادة التأهيل والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والهندسة الطبية الحيوية وذلك من خلال عدد من المحاضرات ، منها عرض مقدم من النمسا للتطبيقات الجارية والمستقبلية للوصلات بين الحاسب الآلى ومخ الإنسان ، وعرض من المملكة المتحدة عن التفاعل بين الإنسان والحاسب الآلى ، وعرض من مصر من الكلية الفنية العسكرية عن الأطراف الصناعية بإستخدام المستشعرات .

ويعقد الملتقى برئاسة دكتورة / شيرين عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ، ورئاسة شرفية دكتور / أبو العلا حسانين الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة .

وللإجابة على أى إستفسارات خاصة بالملتقى يتم التواصل على : [email protected]