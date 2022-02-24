فى إطار توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية بمصر ، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة بالقوات المسلحة والمؤسسات المعنية بالدولة ، سيتم عقد الدورة الثانية للملتقى الدولى السنوى لطلاب الدراسات العليا بالخارج تحت عنوان (تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة) ، فى المدة من 26 وحتى27 فبراير 2022 عبر الإنترنت وذلك برعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى ومعهد بحوث الإلكترونيات .
وتستهدف الدورة الثانية من الملتقى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية ، بالإضافة إلى خلق مجال للتواصل بين أصحاب المصالح المختلفة مع توفير فرص للتعاون بين مختلف الباحثين في مجال الأجهزة الطبية والأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة .
ويقدم الباحثون المصريون والأجانب خلال الملتقى أحدث ما توصل إليه البحث العلمى من تكنولوجيات الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة ، ويشارك بالملتقي عدد من الشركات وذلك على منصة webex عبر الإنترنت .
ويتناول الملتقى عدة محاور أهمها الميكانيكا الحيوية وأجهزة التنفس الصناعى وإعادة التأهيل والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والهندسة الطبية الحيوية وذلك من خلال عدد من المحاضرات ، منها عرض مقدم من النمسا للتطبيقات الجارية والمستقبلية للوصلات بين الحاسب الآلى ومخ الإنسان ، وعرض من المملكة المتحدة عن التفاعل بين الإنسان والحاسب الآلى ، وعرض من مصر من الكلية الفنية العسكرية عن الأطراف الصناعية بإستخدام المستشعرات .
ويعقد الملتقى برئاسة دكتورة / شيرين عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ، ورئاسة شرفية دكتور / أبو العلا حسانين الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة .
وللإجابة على أى إستفسارات خاصة بالملتقى يتم التواصل على : [email protected]
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تنظم الدورة الثانية للملتقى الدولى السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.