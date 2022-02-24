وأشار التقرير لحصول جامعة السويس على مشروع "Biosorbents for sustainable wastewater treatment"، والخاص بمعالجة مياه الصرف الصحى، ويأتى المشروع فى إطار الشراكة بين الجامعة وهيئة التبادل الثقافى النمساوى (Oead).
ولفت التقرير لدخول جامعة السويس كشريك رئيسى مع جامعة دانوب النمساوية وجامعة جوهانيس النمساوية، وبمشاركة تسعة جامعات إفريقية من دول غانا، وكينيا، وموزمبيق، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا.
ويتكون الفريق البحثى للمشروع من لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بالجامعة بقيادة رئيس الجامعة؛ بهدف إلى إيجاد طرق مستدامة وصديقة للبيئة؛ للتخلص من الملوثات ومعالجة مياه الصرف.
وأكد التقرير حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها فى التنمية المستدامة فى مجالات الطاقة، والمياه، والغذاء، والصحة العامة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السويس تحصل على مشروع شبكة الجامعات الإفريقية النمساوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.