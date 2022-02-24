محافظ الجيزة يوجه إزالة مخالفات البناء فى المهد.. والتصدى للمخالفين

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء على رأس أولويات عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى بكل حسم للمخالفين.





ووجه محافظ الجيزة بضرورة التعامل الحازم حيال كل المتغيرات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية والتى تعمل على رصد حالات البناء فى مهدها، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بضرورة التحرك الفورى تجاه أى مخالفه يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أصحابها، مشددًا على حصر أسماء المخالفين وأرقام بطاقتهم القومية لحرمانهم من الدعم التموينى أو أى من أشكال الدعم الحكومى الأخرى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى ناقش خلاله محافظ الجيزة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وموقف تقنين واضعى اليد عليها، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت كل التيسرات اللازمة للتسهيل على المواطنين، موجها بضرورة الانتهاء من البت فى ملفات طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد راشد خلال الاجتماع أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى كل القطاعات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالبنية التحية وكل الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف أحداث نقلة حضارية.

ووجه محافظ الجيزة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات المحافظة المختلفة مع المتابعة الميدانية للإنتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد للأعمال على أن تنفذ الأعمال طبقآ للمواصفات القياسية والفنية.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميدانى لمتابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية طبقآ لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.