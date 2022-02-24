المنيا تزيل 21 تعد بمركز سمالوط.. و23 بأبو قرقاص

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جاء ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية ومتابعة السيد وزير التنمية المحلية.
وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، 21 حالة تعدى، بمساحه 915 متر، ولاية رى غرب سمالوط وتعد بالبناء على أراض زراعية، بقرية بنى غنى، حيث تمت ازالة التعديات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى نفس السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص 23 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة والرى وأراضى حماية النيل، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حالة تعدى على الارض الزراعية فى المهد بقرية ابشاق، وحالة تعدى على أرض خارج الحيز على مساحة 90 متر بحوض محمود بك زمام قرية القيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالة تعدى بالبناء المخالف للقانون 119 بدون ترخيص بالدور الخامس العلوى بمساحة 50 م بحى جنوب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
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