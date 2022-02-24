جدة - نرمين السيد - استقبل ⁧‫سامح شكرى وزير الخارجية، نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل ⁧‫سامح شكرى وزير الخارجية، نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، بالقاهرة. جاء ذلك لمناقشة العلاقات المتميزة التى تربط مصر ومجلس التعاون الخليجى، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.