باسم مغنية عن أزمة روسيا وأوكرانيا: «الله يحمي العالم من الحروب»

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اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية حرب بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن موت العديد من الضحايا، الأمر الذي جعل العالم أجمع في حالة رعب بسبب هذه الحرب، وقد تضامن العديد من نجوم الفن المصري والعربي مع هذه الأزمة وجاء أبرزهم الفنان اللبناني باسم مغنية.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق الفنان باسم مغنية على أزمة روسيا وأوكرانيا وذلك خلال السطور القادمة.

باسم مغنية عن روسيا وأوكرانيا

علق الممثل والمخرج والمغني اللبناني باسم مغنية على أزمة روسيا وأوكرانيا التي اندلعت خلال الأيام الماضية، وذلك عبر منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب فيه: بعيدًا عن السياسة الله يحمي كل شعوب الأرض من الحروب.

معلومات عن باسم مغنية

هو ممثل ومخرج ومطرب لبناني ولد يوم 9 يناير عام 197، ويبلغ من العمر حوالي 48 سنه، ولد باسم في بيروت لعائلة مسلمة مكونة من خمس شقيقات وانتقل مع عائلته خلال الحرب الأهلية اللبنانية للقرية، درس في قرية اسمها «العباسية» ونشأ في قرية «طير دبا» في الجنوب اللبناني، كان بطلًا رياضيًا في مختلف الألعاب، وحاز على جوائز عدة في الكاراتيه وكرة السلة، بجانب الميدالية البرونزية في الرياضة المائية ببطولة البحر الأبيض المتوسط عام 1993، رفض منحة لدراسة الطب في فرنسا، حصل على البكالوريوس في شعبة الرياضيات عام 1994، التحق بالمعهد العالي للفنون الجميلة حيث، ودخل الجامعة اللبنانية، معهد الفنون الجميلة قسم إخراج وتمثيل وتخرج عام 1998، وكان بطل لبنان في الكاراتيه انطلاقته كانت آواخر التسعينيات في التمثيل المسرحي كما كان له تجارب في الغناء الإخراج والإعلانات.

ومن الجدير بالذكر، أن باسم في ديسمبر 2012 عقد قرانه على اختصاصية التغذية " شيرين منسي" من قرية غوسطا في قضاء كسروان، بعد قصة حب دامت سنوات وتزوجا مدنيا في قبرص وفق القانون المدني بحكم انتماء كل منهما إلى طائفة مختلفة.

ويعتبر الفنان باسم مغنية، فنان شامل لأنه يعمل كمخرج وممثل ومطرب، حيث اخرج العديد من الأعمال الفنية أبرزها: فرصة عيد، سامحني حبيبي، كما أخرج العديد من الأغاني المصورة لعدة فنانين.