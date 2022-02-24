/681404/الجمهور-يغازل-رزان-مغربي-بعد-ظهورها-بمايوه-في-زنجبار

نشرت الفنانة رزان مغربي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكانت في هذه الصورة على الشاطئ ومرتدية «مايوه» مكشوف، والذي أثار الجدل حولها بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم رد فعل الجمهور بعد صورة رزان مغربي بالمايوه وذلك خلال السطور القادمة.

رزان مغربي بالمايوه

ظهرت الفنانة رزان مغربي في أحدث ظهور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهي مرتدية مايوه مكشوف بجانب بعض الأجانب على شاطئ البحر، وعلقت على الصورة: أول يوم لي في زنجبار.

وقد أثار إرتداؤها للمايوه المكشوف الجدل حولها بشكل كبير، وهاجمها البعض من المتابعين لها، كما نال إعجاب المتابعين لها هذه الإطلالة الجديدة لها.

تعليقات الجمهور حول مايوه رزان مغربي

وانقسمت التعليقات من المتابعين الخاصين برزان مغربي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، منها الذي أبدى إعجابه الشديد بهذه الإطلالة الصيفية، ومنهم من هاجمها بشكل كبير نظرًا لإرتدائها مايوه مكشوف بشكل واضح.

وجاءت بعض التعليقات حلو مايوه رزان مغربي، وكان محتوى هذا التعليق: ربنا يحفظك اشيك فنانه.

وفي تعليق آخر من أحد متابعيها المتيم بها بشكل كبير، كان محتواه: انا من امنيات حياتي اشوفك بجد بقالي اكتر من 12 سنين أمنية حياتي فقط رؤيتك عارف ان مستحيل لن هي أمنية نفسي تتحقق.

ومن بعض التعليقات التي أعجبتها إطلالتها بشكل كبري، كان محتوى هذا التعليق: جميلة يا روزي.

معلومات عن رزان مغربي

ولدت رزان مغربي يوم 19 أغسطس عام 1973 وهي إعلامية، مغنية وممثلة لبنانية تبلغ من العمر 48 سنه، ولدت رزان في بيروت لعائلة مسلمة والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ووالدتها حسناء السباعي، لديها أخ وحيد يصغرها سنا إسمه طارق، حاصلة على الجنسية البريطانية ،عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، تجيد أربع لغات العربية ،الانجليزية الفرنسية ،الإيطالية تزوجت من رجل الأعمال المصري "ناجي كامل " عام 2010 لكنها أخفت الزواج لمدة ثلاث سنوات ورزقت في السابع من أبريل 2014 بولدها الأول رام هي حاليا مقيمة في الزمالك بالقاهرة مصر.