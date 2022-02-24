/681397/تداول-415-شاحنة-2000طن-بضائع-عامة-بموانئ-البحرالأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت اليوم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 415 شاحنة، و 23 سيارة ملاكي.

دوت الخليج

وأوضحت الهيئة، أن حركة الصادرات شملت تداول 1193 طنًا بضائع عامة ومتنوعة 201 شاحنة و 12 سيارة ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 807 طن بضائع عامة ومتنوعة، 214 شاحنة و 11 سيارة ملاكي ، إضافة إلى 9 سفن علي أرصفة الموانئ .

تداول 415 شاحنة 2000طن بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر

و استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة، وعلى متنها 95 شاحنة، و 9 سيارات ملاكي، و السفينة الحرية وعلى متنها 68 شاحنة، و شهد مغادرة السفينة الحرية وعلى متنها 72 شاحنة، و سيارة ملاكي، والسفينة دليلة وعلى متنها 85 شاحنة، و 9 سيارات ملاكي .

بينما استقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 51 شاحنة بحمولة 807 أطنان بضائع عامة و 2 سيارة ملاكي ، وشهد الميناء مغادرة السفينتين آيلة وسيناء، وعلى متنها 44 شاحنة بحمولة 1193 طن بضائع عامة و 2 سيارة ملاكي.

تعيين 7308 منهم 46 "قادرون باختلاف "بالقاهرة

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7308 شاباً، منهم 46 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22234 شاباً منهم 104 " قادرون باختلاف"، وتوفير 584 فرصة عمل، واستخراج 1873 شهادة قياس مستوى المهارة، و1864 رخصة مزاولة الحرفة .

وقال وزير القوي العاملة، أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 127 ترخيص جديد لعمل للأجانب، فضلا عن التجديد لـ 132 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.