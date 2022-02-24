/681394/بعد-شراكته-مع-منصة-أنغامي-موعد-أول-حفل-للهضبة-عمرو-دياب

تعاقد الفنان عمرو دياب مع منصة أنغامي حيث أعلنت المنصة شراكتها الحصرية مع الفنان لإذاعة كل أغانيه القديمة والحديثة ونص البيان على توقيع الهضبة شراكة مع شركة أنغامي، وتعبتر شركة أنغامي من أكبر الشركات الرائدة في بث الموسيقى في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.

دوت الخليج يرصد لكم موعد أول حفل للهضبة عمرو دياب بعد التعاقد مع شركة أنغامي وذلك خلال السطور القادمة.

أول حفل لعمر دياب بعد شراكة أنغامي

بعد التعاقد مع أنغامي لإذاعة أغاني عمرو دياب التي من إنتاج شركة «ناي يفور ميديا» وأيضًا جميع الإصدارات القادمة من الفيديو كليبات والأغاني، سيقوم الفنان عمرو ديا باليوم بإحياء حفل في موسم الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم غدًا الخميس الموافق 25 فبراير لعام 2022.

ولحجز التذاكر الخاصة بالحفل من هذا الرابط: https://www.ticketingboxoffice.com/rs-amr-diab-concert-24-feb22-thurs-tickets/event/18978/en

وقد أعلن الفنان عمرو دياب عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير عن المنصة الخاصة بحجز تذاكر حفلته، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

أغاني عمرو دياب ومنصة أنغامي

وبعد البيان الرسمي لشركة أنغامي بالتعاقد مع الهضبة، قد أعلنت شركة أنغامي على أنه سيتم توفير جميع أغاني عمرو دياب القديمة والحديثة من خلال منصة أنغامي، والتي ستكون متاحة بشكل مجاني وذلك لأكثر من 75 مليون مستخدم على منصة أنغامي.

تعليق عمرو دياب على تعاقده مع شركة أنغامي

وجاء تعليق عمرو دياب على شراكته مع منصة أنغامي وكتب: متحمس جدًا لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم. وقد اخترت أنغامي باعتبارها منصة عالمية، تساهم بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم. ولا يقف التعاون عند هذا الحدّ فقط، إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً مع أنغامي، حيث سنتعاون معاً لإيصال رسالتنا.

اختفاء أغاني عمرو ياب

ومن الجدير بالذكر، أن جمهور الهضبة عمرو دياب فوجئ في الساعات الأولى من صباح يوم الأبعاء الموافق 23 فبراير، بإختفاء أغانيه من على قناة شركته الرسمية «ناي فور ميديا» بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ما دعى البعض يضع توقعات حول إعتزال الهضبة الفن.