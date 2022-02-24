أوكرانيا:سقوط أول قتيل وجريح جراء القصف الروسي قرب كييف

/681391/أوكرانياسقوط-أول-قتيل-وجريح-جراء-القصف-الروسي-قرب-كييف

أعلنت الداخلية الأوكرانية، عن سقوط أول قتيل وأول جريح من جراء القصف الروسي قرب كييف.

دوت الخليج

وكان قد أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم.

الرئيس الأوكراني: روسيا وجهت ضربات للبنية التحتية العسكرية لبلادنا

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا شنت ضربات على البنية التحتية العسكرية، واستهدفت حرس الحدود ، فضلا عن سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا.

وزارة الهجرة تتابع باستمرار موقف الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية

ومن جانبها، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.

وأضافت: لقد شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة"، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين.

وأكدت أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، يتواصل أيضا مع دارسينا المصريين بأوكرانيا والمتواجدين بعدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك، ويتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة.

وأشارت إلي أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.