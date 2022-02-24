وفد الاتحاد الأوروبى من أسوان: ندعم التعليم الفنى فى مصر

جدة - نرمين السيد - تفقد سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر كريستيان برجر، صباح اليوم الخميس، فى إطار زيارته الحالية إلى أسوان مقر مدرسة "محمد صالح حرب" الفنية بنظام الخمس سنوات والتى بقوم الاتحاد بتمويل معملين للطاقة الجديدة والمتجددة والإلكترونيات بها.





واستمع السفير الأوروبى يرافقه وفد من الاتحاد ووفد صحفى، لشرح من الأساتذة والقائمين على المدرسة حيث أبدى اعجابه بمستوى التعليم المقدم للطلبة والجهود المبذولة قبل أن يتفقد وحدات الطاقة الشمسية المستخدمة.

وأكد برجر على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال التعليم الفنى، مشيرا إلى أهمية تغيير الثقافة والوعى بأهمية التعليم الفنى، مضيفا أن هناك إضافة مهمة حدثت مؤخرا فى مصر حيث أصبح بامكان خريجى هذه المدارس الالتحاق بالجامعات التكنولوجية والتقنية.

كما أشار السفير إلى أهمية ربط هذه المدارس وخريجيها بشركات القطاع الخاص لتشغيلهم، مضيفا أن هناك حاجة لآليات لتعزيز الشراكة بين هذه المدارس والشركات الخاصة.

ومن جانبه قال إبراهيم العافية رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر - فى تصريحات على هامش الزيارة - إن الاتحاد الأوروبى يدعم التعليم الفنى فى مصر، حيث بدأ التمويل الأوروبى فى عام 2014 ويبلغ خمسين مليون يورو لتحسين جودة التعليم الفنى والمهنى على كل المحاور وتتضمن جودة وتدريب معلمين وشراء أفضل المعدات لزيادة قدرة الطالب على استيعاب المعدات التى اشتريناها فى عدة مجالات مثل الطاقة والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها.

وأضاف أن الدولة المصرية مهتمة بزيادة مهارات التعليم الفنى وجودته خاصة وأن العمالة للسوق الداخلى تكون افضل بتعليم فنى أفضل فضلا عن تهيئة الطلاب للجامعات الفنية التكنولوجية.

وأوضح المسئول الأوروبى: "نريد مستقبلا شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل شباب هذه المدارس"، ويواصل السفير الاوروبى والوفد المرافق جولته الحالية إلى محافظة أسوان حيث يتفقد عددا من المشروعات لاسيما التنموية والصحية والتعليمية والخدمية التى يمولها ويدعمها الاتحاد الأوروبى.