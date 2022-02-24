/681390/كان-مقرر-وصولها-اليوم-تفاصيل-إلغاء-رحلة-طيران-أوكرانية-للغردقة-بسبب-الحرب

كشف مصدر مسؤول بمطار الغردقة الدولى، اليوم الخميس، عن إلغاء رحلة طيران اوكرانية كان من المقرر وصولها مساء اليوم الخميس، وكانت ستحمل عدد من السائحين وذلك بعد قرار السلطات في اوكرانيا اغلاق المجال الجوي امام الرحلات المدنية.

دوت الخليج

وقال المصدر فى تصريحات صحفية له، أن الطائرة التى كان من المقرر وصولها اليوم، كان يفترض بها العودة بعدد من السائحين الاوكران الى بلادهم بعد انتهاء اجازتهم بالمنتجات السياحية بالغردقة.

إلغاء الرحلة تسبب فى حالة من الارتباك لدى السائحين

كما أوضح أن إلغاء الرحلة تسبب فى حالة من الارتباك لدى السائحين، على الفور قامت شركات السياحة بابقاء السائحين الاوكران في فنادقهم لحين فتح المجال الجوي في اوكرانيا.

مواني البحر الاحمر

فيما شهدت مواني البحر الاحمر تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 415 شاحنة و 23 سيارة ملاكي ، وشملت حركة الصادرات تداول 1193 طن بضائع عامة ومتنوعة 201 شاحنة و 12 ملاكي .

حركة الواردات

شملت حركة الواردات تداول 807 طن بضائع عامة ومتنوعة 214 شاحنة و 11 ملاكي ومتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و 9 ملاكي و السفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 72 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 85 شاحنة و 9 ملاكي .

فيما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء حيث تم استقبال 51 شاحنة بحمولة 807 طن بضائع عامة و 2 ملاكي وتصدير 44 شاحنة بحمولة 1193 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.