/681389/مواني-البحر-الاحمرتتداول-2000-طن-بضائع-و415-شاحنة
استقبلت مواني البحر الاحمر خلال ال 24 ساعة الماضية، تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 415 شاحنة و 23 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1193 طن بضائع عامة ومتنوعة 201 شاحنة و 12 ملاكي .
دوت الخليج
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه حركة الواردات تداول 807 طن بضائع عامة ومتنوعة 214 شاحنة و 11 ملاكي ومتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ .
استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة
حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و 9 ملاكي و السفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 72 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 85 شاحنة و 9 ملاكي .
فيما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء حيث تم استقبال 51 شاحنة بحمولة 807 طن بضائع عامة و 2 ملاكي وتصدير 44 شاحنة بحمولة 1193 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.
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