/681386/المفوضية-الأوروبية-سنفرض-عقوبات-على-روسيا-ستكون-الأقسي-علي-الإطلاق

قال أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات على روسيا، ومن المقرر أنها ستكون الأقسى على الإطلاق.

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وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية،في مؤتمر صحفي اليوم، إن المفوضية تعتزم تقديم حزمة من العقوبات لقادة الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، لافتة أنه من خلال هذه الحزمة، سيتم استهداف القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الروسي عن طريق منع وصولها إلى الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلي إضعاف القاعدة الاقتصادية لروسيا وقدرتها على التحديث.

المفوضية الأوروبية: سنفرض حزمة عقوبات قاسية على روسيا

وأكدت أورسولا، أنه سيتم تجميد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي وكذلك وقف وصول البنوك الروسية إلى السوق المالية الأوروبية، مضيفة: هذه العقوبات تهدف إلى إلحاق خسائر فادحة بمصالح الكرملين وقدرته على تمويل الحرب.

إسقاط 5 طائرات روسية بمنطقة لوهانسك

وكان قد أكد الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه دفاعاته الجوية أسقطت 5 طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي، في منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا.

وأضافت هيئة أركان الجيش الأوكراني: أسقطنا 5 طائرات ومروحية تابعة للجيش الروسي.

ومن جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة في أوكرانيا.