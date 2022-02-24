/681385/طلب-إحاطة-حول-أثر-التغيرات-المناخية-على-إنتاجية-المحاصيل-الزراعية

توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري الزراعة والبيئة، بشأن أثر التغيرات المناخية على انتاج مصر من المحاصيل الزراعية.

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وجاء في موضوع طلب الإحاطة : "إن الزراعة تساهم بما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، وقد تتأثر تأثيرًا مباشرًا بآثار تغير المناخ وهو ما يستلزم دراسات بحثية لوضع حلول لمعالجتها، حيث أن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وانخفاض نسب توافر المياه وهطول الأمطار المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية، سوف تقلل من صافي الإنتاجية للمحاصيل الزراعية".

واستند الوليلي في طلبه إلى تقرير التنمية البشرية الصادر عن وزارة التخطيط حول مستقبل المحاصيل الزراعية في مصر في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها مصر والعالم.

طلب إحاطة حول أثر التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل الزراعية

وتابع الوليلي: أن التقرير توقع أن تشهد إنتاجية المحاصيل الزراعية في مصر انخفاضًا كبيرًا، حيث ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11 إلى 36% .

وأردف عضو مجلس النواب، تجتهد بعض الدول المشابهة لظروفنا إلى استنباط أصناف وهجن جديدة تتحمل تلك الاجتهادات وتغير مواعيد الزراعة والسياسية الصنفية وتطوير نظم الري.

وأكد على أهمية تضافر الجهود والتوافق والتناغم بين الجهات البحثية والجامعات في مصر من تطوير أبحاثها فى هذا المجال لأنها أبحاث تعمل على تحقيق الأمن والأمان الغذائي فى الحاضر والمستقبل و المحافظة على مقدرات الدولة المصرية