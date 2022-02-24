٣ مارس.. انطلاق فعاليات معرض "صنع في دمياط"

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إطلاق المرحلة الأولى من معرض "صنع في دمياط"، بداية من ٣ مارس من الشهر المقبل، ويستمر لمدة عشرة أيام.

دوت الخليج

وأوضحت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه عقب انتهاء المرحلة الثالثة من معرض الأثاث "صنع فى دمياط" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، في العام المنقضي بلغ بإجمالى مبيعات 3 ملايين ونصف المليون جنيه وحجم تعاقدات بلغ مليون جنيه.

وأكدت المحافظ، في أن المعرض يأتي انعكاسا للبروتوكول المبرم مع جهاز تنمية المشروعات للترويج لمنتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطى الشهير. وأشادت الدكتورة منال عوض بدور جهاز تنمية المشروعات ودعمه المستمر لسلسلة معارض "صنع في دمياط" والتى حققت مردودا اقتصاديا كبيرا للصناع بالمحافظة.

وأوضحت أن فعاليات المعرض هذا العام تشهد مشاركة ٦٠ عارضا من تجار وصناع الأثاث، في أرض المعارض بمدينة نصر، ومن المقرر إطلاق مراحل متتالية من المبادرة.

الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لصناعة الأثاث

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعلنت البدء في تنفيذ مشروع "الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لصناعة الأثاث"، بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، وجامعتي سالفورد مانشستر، ولانكستر بالمملكة المتحدة.

وأضافت المحافظ، أن المشروع يهدف إلى إعلان الصناعة التراثية للأثاث بمدينة دمياط، ضمن التراث الثقافي العالمي وتوثيق البعد لتلك الصناعة، من أجل حفظ وتعزيز وتطوير أنماط وقيم التراث الصناعي.

مواجهة للمخاطر المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر

وأوضحت أن ذلك يأتي في مواجهة للمخاطر المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن التغيرات المناخية، إلى جانب تحقيق التعاون الدولي من أجل الحفاظ على المعرفة المحلية والحرفية اليدوية التي تشتهر بها المحافظة على المستوى العالمي.