عباس أبو الحسن بطل فيلم «مافيا» عن أزمة أوكرانيا وروسيا: "كده الجيل بتاعنا يقدر يغادر الحياة وهو مطمئن"

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يشهد العالم خلال هذه الأيام حرب مدوية بين أوكرانيا وروسيا، وشعر العديد من الناس بالقلق بشأن هذه الحرب، كما علق عليه العديد من الفنانين على رأسهم الفنان عباس أبو الحسن الشهير بدور رئيس العصابة في فيلم «مافيا».

دوت الخليج يرصد لكم تعليق الفنان عباس أبو الحسن الشهير بدور «المافيا» على الحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا وذلك خلال السطور القادمة.

عباس أبو الحسن عن أزمة أوكرانيا وروسيا

علق الفنان عباس أبو الحسن الذي يشتهر بين جمهوره بدور «المافيا» عن الأزمة الجارية بين أوكرانيا وروسيا، وكتب عبر موقع التواصل الإجتماعي بحسابه الخاص فيسبوك، قائلًا: ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ ..عقبال عندكم كدة أول يوم في الحرب العالمية التالتة وبكدة الجيل بتاعنا يقدر يغادر الحياة وهو مطمئن و مرتاح ان مافيش كارثة انسانية او بشرية او كونية من حروب وثورات وزلازل وأوبئة وجوائح معدتش عليه.

معلومات عن عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن ولد في يوم 1 أغسطس عام 1964 يبلغ من العمر العمر 57 سنه، وهو ممثل مصري لمع في دور زعيم العصابة في فيلم «مافيا»، ثم عمل بعدها عدة أعمال منها كتابة السيناريو، وقدم أول سيناريو له بصحبة المخرج «مروان وحيد حامد» تحت اسم «إبراهيم الأبيض» وقام ببطوله الفيلم الفنان «أحمد السقا»، وقدم بعد ذلك أول عمل له في التلفزيون وهو «آسيا» بطولة منى زكي وإخراج محمد بكير.

وللفنان عباس أبو الحسن العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام، والأفلام مثل : قط الصحراء – حسن وعزيزة قضية أمن دولة – مافيا – عمارة يعقوبيان – حسن ومرقص – نوارة – قدرات غير عادية – الكنز – الأصليين – الكنز 2.

وأيضًا العديد من المسلسلات، والمسلسلات التلفزيونية مثل : أبو عمر المصري – أرض جو – ريح المدام – إستيفا – آسيا - بيمبو.

فيلم مافيا

هو فيلم أكشن مصري من إنتاج عام 2002، من تأليف مدحت العدل، ومن إخراج شريف عرفة، الفيلم عرض في شهر أغسطس لعام 2002 وحقق إيرادات بلغت 13,084,935 جنيهًا مصريًا؛ مما يجعله واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية.