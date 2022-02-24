/681375/مع-بدء-الحرب-الروسية-الأوكرانية-ارتفاع-كبير-في-أسعار-الذهب-اليوم

مع بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا و مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي زاد الطلب العالمي علي المعدن النفيس، حيث زاد بقيمة 16 جنيه في سعر الجرام منذ الأمس في الأسواق المحلية و٤١ دولار زيادة في سعر الأوقية في الأسواق العالمية عن أسعار أمس.

دوت الخليج

أسعار الذهب اليوم

-سعر الذهب عيار ١٨ سجل نحو ٧٢٨ جنيه.

-سعر الذهب عيار ٢١ سجل نحو ٨٤٩ جنيه.

-سعر الذهب عيار ٢٤ سجل نحو٩٧٠ جنيه.

-الاوقية سجلت نحو ١٩٤٠ دولار.

وكانت قد بدأت عملية عسكرية روسية بإقليم دونباس، والذى أعلن الرئيس الروسى بوتين استقلاله عن أوكرانيا منذ أيام، حيث ترى روسيا بأن قواته تحمى الإقليم ولا توى احتلال أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم الخميس.

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا شنت ضربات على البنية التحتية العسكرية، كما استهدفت حرس الحدود ، فضلا عن سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قد أعلن بأنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشددا في خطاب تلفزيوني موجه للروس على أن الظروف تتطلب إجراءات حاسمة وفورية، وأن جمهوريتي دونباس الشعبيتين توجهوا إلى روسيا لطلب المساعدة.

وقال الرئيس الروسي بوتين، أنه تقع المسؤولية الكاملة لإراقة الدماء على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا.