/681374/بعد-مرور-نحو-الـ-4ساعات---ميدانيا-وعسكريا-وإقتصادياأخر-تطورات-الحرب-الروسية-الأوكرانية

بدأت عملية عسكرية روسية بإقليم دونباس، والذى أعلن الرئيس الروسى بوتين استقلاله عن أوكرانيا منذ أيام، حيث ترى روسيا بأن قواته تحمى الإقليم ولا توى احتلال أوكرانيا.

دوت الخليج يستعرض أخر تطورات الحرب الأوكرانية الروسية منذ الانطلاق: الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يعلن عن عملية عسكرية في أوكرانيا بوتين أكد بإن روسيا لا تقبل التهديدات.. ويُجيز عملية عسكرية بدونباس الأوكرانية أكد أيضا حال حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور..ويؤكد: تحركاتنا دفاعية عقب كلمة بوتين بدأت القوات الروسية دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم واشنطن فى أول رد منها قالت بأن بايدن يراقب التطورات وينسق مع الحلفاء لاتخاذ موقف حلف الناتو يؤكد على رفضه للعملية ..والتوافق مع الأعضاء على إتخاذ موقف رادع أمين عام الأمم المتحدة للرئيس بوتين نناشدك باسم الإنسانية «أعد قواتك إلى روسيا» مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة: نطالب روسيا بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا ماكرون يدعو إلى اجتماع لمجلس الدفاع بعد الهجوم ..وقتلى العملية العسكرية ترتفع لـ10 الرئيس الأوكرانى يفرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد..وينسق مع أمريكا للرد الدفاع الروسية تعلن تعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية وإسكات الدفاعات نفت إسقاط طائرة روسية فوق أوكرانيا..وتعلن فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين كييف تحاول استخدام المدنيين كدروع بشرية..والجنود يتركون الأسلحة ويفرون أسواق الطاقة بالعالم تتأثر.. وأسعار النفط العالمى تتخطى حاجز الـ 102دولار للبرميل أسعار الذهب تقفز.. وسعر الأونصة 1940 دولار في أعلي مستوي للمعدن الأصفر بالسوق المصري ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات مسجلا 840 جنيها للجرام من عيار 21

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مرور نحو الـ 4ساعات .. «ميدانيا وعسكريا وإقتصاديا»..أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.