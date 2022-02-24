عضو الأعيان الأردنى يوضح لـ «مساء dmc» جهود الملك عبدالله فى مسيرة الإصلاح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طلال الشرفات، عضو مجلس الأعيان الأردنى، إن الأردن تعرض للإرهاب أكثر من مرة كما هو حال الكثير من البلدان العربية، وبالتالى الملك عبد الله الثانى أكد أن الجيش الأردنى يقف بالمرصاد لكل محاولة للنيل من استقراره وإنجازاته، وهذه الرسالة كانت واضحة لكل من حاول اختراق الخطوط لضرب الاستقرار الوطنى.





وأضاف خلال مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc»، الذى يقدمه رامى رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، دائما يجيب على كل الأسئلة ومحاولات التشكيك والإثارة بمزيد من العمل والتوحد والوحدة الوطنية والإنجاز، موضحا أن الجيش الأردنى يقف بالمرصاد لكل محاولة للنيل من أمنه. وأشار طلال، إلى أن عوامل الاعتماد على الذات تحتاج إلى توحد الأردنيين حول القيادة الهاشمية، والانتقال إلى التطوير والتحديث، متابعا: "نحن فى الأردن نلتف حول الملك عبدالله، ونعلم أن الأردن مستهدف سياسيا وأمنيا، وصلابة موقف الأردن يعتبر صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات". وأكد طلال، أن هناك محاولات لإضعاف الأردن، إما من خلال تعميق أزمات اقتصادية أو إضعاف حالة التلاحم الشعبى الكبير، لأن الأردن كانت دائما فى جانب نصرة القضايا العربية.

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