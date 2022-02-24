وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريحات، اليوم الخميس، إن المسابقة عبارة عن 5 أسئلة، بواقع سؤال واحد يوميا لمدة 5 أيام، مع جوائز قيمة للفائزين، والمسابقة مفتوحة لكل الراغبين فى المشاركة.
وأضاف أن الاشتراك فى المسابقة يتطلب الإجابة عن كل سؤال يومى، ثم تحمل الإجابات الخمس مجمعة على الرابط الذى ستنشره الوزارة لاحقا.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن السؤال الأول هو: ما معنى كل من الإسراء والمعراج لغة واصطلاحا عند علماء السيرة؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الأوقاف تطلق مسابقة الإسراء والمعراج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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