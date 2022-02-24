وزارة الأوقاف تطلق مسابقة الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة الإسراء والمعراج، احتفاء بالذكرى العطرة لمعجزة الإسراء والمعراج بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلك المعجزة التى خصها القرآن الكريم بسورة من سوره سماها باسم هذه المعجزة الثابتة الراسخة فى وجدان الأمة، وهى سورة "الإسراء".





وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريحات، اليوم الخميس، إن المسابقة عبارة عن 5 أسئلة، بواقع سؤال واحد يوميا لمدة 5 أيام، مع جوائز قيمة للفائزين، والمسابقة مفتوحة لكل الراغبين فى المشاركة.

وأضاف أن الاشتراك فى المسابقة يتطلب الإجابة عن كل سؤال يومى، ثم تحمل الإجابات الخمس مجمعة على الرابط الذى ستنشره الوزارة لاحقا.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن السؤال الأول هو: ما معنى كل من الإسراء والمعراج لغة واصطلاحا عند علماء السيرة؟