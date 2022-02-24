محافظ القليوبية يقود حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالخانكة (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الحملة المكبرة (المرحلة الثانية) من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية التابعة لمركز ومدينة الخانكة.





وأزالت الحملة 12 حالة تعد بمساحة 5754 م2 وتنوعت المخالفات ما بين "جمالونات وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسى"، قد تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية بأنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فإن وحدة المتغيرات المكانية والتى تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، ترصد أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية بالأقمار الصناعية، بصور محدثة، موجها بضرورة التحرك الفورى لكل رئيس مدينة يوميا لمواجهة أى مخالفة تعد على الأراضى الزراعية يتم رصدها مع إرسال تقرير يومى يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية.

وشدد على استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أى مخالفه دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التى يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية.

ووجه المحافظ باستمرار المرور بصفة مستمرة لمنع أى تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، محذرا كل من يبنى على الأرض الزراعية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية ضده على الفور، والتصدى بكل حسم وقوة لمخالفات البناء فى المهد.