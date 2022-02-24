وزير التعليم العالى يبحث مع «الصحة العالمية» إعلان مصر خالية من 4 أمراض

جدة - نرمين السيد - استهل الوزير الاجتماع، بتوجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية، على دعمها لمصر فى التصدى لجائحة كورونا، بالإضافة إلى دعمها المتواصل فى مجال تدريب الفرق الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، ناقش مع الدكتور أحمد المنظرى، اتجاه الدولة المصرية إلى تعميم مبادرة "طرق الأبواب" لتطعيم جميع المواطنين ضد فيروس كورونا، والتى أطلقتها الوزارة خلال شهر فبراير الجارى، فى محافظة المنوفية، حيث سيتم إطلاق المبادرة فى 5 محافظات بصعيد مصر، كمرحلة أولى، بهدف الوصول للمواطنين بالقرى والنجوع والمناطق النائية، وتطعيم كافة الفئات العمرية بدءًا من سن 12 عامًا، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ورفع المناعة المجتمعية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش الوزير خلال الاجتماع، سبل التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لاستثمار النجاح الذى حققته مبادرة "طرق الأبواب"، بما يؤهل القطاع الصحى فى مصر، لأن يصبح نموذجًا يقتدى به، بما يمكن الدول التى تشهد كثافة منخفضة فى نسب التطعيم، لتفعيل هذه المبادرة، وتحقيق المستهدف ورفع نسب التطعيم بين مواطنيها.

وتابع أن الوزير عرض التقارير الخاصة بحملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" ومدى النجاح الذى حققته بالوصول إلى المستهدف من تطعيم الأطفال بدءًا من عمر يوم، وحتى سن 5 سنوات، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة التى تجوب كافة المحافظات بخطة "طرق الأبواب".

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير رحب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى تقديم الدعم اللوجيستى، لتأسيس منشآت صحية صديقة للبيئة (منشآت خضراء) لافتا إلى مدينة شرم الشيخ، ستكون الوجهة الأولى فى تأسيس هذه المنشآت الخضراء، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المُقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزير لفت إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية، خلال الفترات المقبلة، لإعلان عام 2022، عامًا لخلو مصر من أمراض (الملاريا، البلهارسيا، الحصبة، الحصبة الألمانية)، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية، للارتقاء بصحة المواطنين وإتباع أحدث الأساليب العلاجية والطبية، وفقًا للمعايير العالمية.

ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع، الإنجازات التى حققتها منظومة التأمين الصحى الشامل، فى محافظات (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان)، والتى تعتبر من المشروعات القومية الضخمة التى تتبنها الدولة، بالتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة، وتعد نموذجا طبيا يُحتذى به عالميًا، داعيا منظمة الصحة العالمية لزيارة المحافظات التى تم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها.

وتابع أن الوزير أكد أهمية التعاون مع المنظمة فى المجالات التدريبية لتكثيف الدورات التدريبية التى تستهدف التدريب على أحدث البرتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى تبادل الأبحاث العلمية، بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مضيفا أن الاجتماع ناقش مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، ووضع خطة للحد من استهلاكها المتزايد، الذى من شأنه التأثير سلبا على صحة المواطنين.

ومن جانبه، رحب الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، بالتعاون مع الجانب المصرى فى المجالات الصحية المختلفة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية فى الارتقاء بصحة مواطنيها، من خلال مبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

فيما أشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، بدور الوزارة الريادى فى تقديم خدمات طبية متكاملة وفقًا للمعايير العالمية، حيث أثنت على جهود القطاع الصحى المصرى، وقدرته على اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، بما ساهم فى خفض أعداد المصابين والوفيات بسبب الفيروس، إلى جانب العمل الدؤوب على رفع المناعة المجتمعية بين المواطنين.