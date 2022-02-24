ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد، بتقدم الريدز ستة أهداف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي

1-مان سيتي 63 نقطة

2-ليفربول 60 نقطة

3- تشيلسي 50 نقطة

4-مان يوناتيد 46 نفطة

5- وست هام 42 نقطة

5- أرسنال 42 نقطة

6-وولفرهامبتون 40 نقطة

7-توتنهام 39 نقطة

8- برايتون 33 نقطة

9-ساوثتهامبتون 32 نقطة

10-كريستال بالاس 29 نقطة

11- ليستر سيتي 27 نقطة

12- أستون فيلا 27 نقطة

13- برينتفورد 24 نقطة

14-ليدز يونايتد 23 نقطة

15-إيفرتون 22 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة

17-بيرنلي 20 نقطة

18-وأتفورد 18 نقطة

19-نورويتش 17 نقطة.

اختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباارة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة.

جاء سادية مانو بالهدف الرابع في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها بمحمد صلاح بتمريرة رائعة لزميله جوردان هندرسون المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبلها بتمريرة عرضية مباشرة لساديو ماني ليسددها مباشرة إلى داخل الشباك.

محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك ليدز يونايتد

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني له في شباك ليدز يونايتد، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في المباارة، في شباك ليدز يونايتد، من خلال تمريرة من محمد صلاح وسط مدافعي ليدز ويسكنها ماتيب الشباك من فوق الحارس.