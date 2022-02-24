السفارة الروسية فى مصر تصدر بيانا عن بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا

أصدرت السفارة الروسية فى مصر بيانا فى أعقاب بدء العملية العسكرية للجيش الروسى فى إقليم دونباس بأوكرانيا.

وقالت السفارة فى بيانها: "إن القوات المسلحة الأوكرانية بمشاركة المدربين الغربيين تهاجم على جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين خلال السنوات الثامن الماضية بما في ذلك قامت مجددا بالقصفات المدفعية وبإلقاء الألغام خلال الأسابيع الأخيرة".

واتهم البيان السلطات الأوكرانية في كييف بقيادة الولايات المتحدة، بمحاولة القضاء على اللغة الروسية وإعادة كتابة التاريخ وتغيير الذاكرة الجينية للشعب الأوكراني.

واختتمت السفارة بيانها بالقول إن "روسيا تعمل على مساعدة مواطنيها في دونباس وفي جميع أنحاء أوكرانيا التي وجدت نفسها في قبضة القوميين اللدوديين المدعومين من الغرب".

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية فى منطقة دونباس الأوكرانية، يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية.

ودعا بوتين الجيش الأوكرانى إلى "إلقاء سلاحه"، مضيفًا أن إراقة أي دماء ستكون مسؤولية "النظام الأوكرانى"، وأنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدًا: لا نخطط لاحتلال أراض أوكرانية.

وطالب الرئيس الروسى الجنود الأوكرانيين بالتخلي عن أسلحتهم، مؤكدا أن روسيا ستنفذ عملية عسكرية خاصة في دونباس بأوكرانيا، وأن بلاده لا تستطيع التهاون مع التهديدات القادمة من أوكرانيا.

وأكد بوتين إن الملابسات تتطلب عملا حاسما من روسيا، وإن العملية العسكرية في دونباس تستهدف حماية الشعب، وقال الرئيس بوتين إن صدام القوات الروسية والأوكرانية حتمي والمسألة مسألة وقت.