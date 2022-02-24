عاجل- فصل الكهرباء عن 12 قرية فى كفر الشيخ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - تشمل المناطق المقرر فصل التيار عنها: مراكز "كفر الشيخ وقلين ودسوق وسيدى سالم والحامول ومطوبس والرياض وبيلا".

وأوضحت الغرفة فى بيان اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، وسيتم فصل التيار عن قرية المعلم إبراهيم وتوابعها، ومغذى أبو زيادة بدسوق، وقرية أبو زيادة الشباسية وتوابعها، والرياض، والحامول، وقرية أبو هلال والخريجين.

وأشارت إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى القنى بمطوبس، وقرية القنى وعزبة عمرو وبنى بكار، والجرايدة ببيلا، وقرية منشية الجرايدة و سريوه وتوابعها وبنك مصر، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى عن لوحة توزيع بيلا القديمة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراً، وبدر والثقافة وعبد العليم وريف حازق.