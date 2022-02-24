/681366/عمرو-دياب-يوقع-شراكة-حصرية-مع-أنغامي-هتسمع-أغانيه-عندهم-وبس

فوجئ الجمهور بشركة أنغامي بعد إصدارها بيانًا، صدم محبي الهضبة عمرو دياب، حيث أعلنت شراكتها الحصرية مع الفنان لإذاعة كل أغانيه الجديدة والقديمة.

دوت الخليج

شراكة بين عمرو دياب وأنغامي

ونص بيان شركة أنغامي على أن الهضبة عمرو دياب، وقع شراكة حصرية مع شركة أنغامي، وهي منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستذيع مجموعة أغانيه من إنتاج شركته "ناي فور ميديا" وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو.

أغاني عمرو دياب على أنغامي

كما أعلنت شركة أنغامي على أنه سيتم توفير أغاني عمرو دياب فقط وحصريًا من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة.

عمرو دياب يعلق على شراكته مع شركة أنغامي

وعلق الهضبة عمرو دياب على شراكته ع أنغامي وقال: "متحمس جدًا لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم. وقد اخترت أنغامي باعتبارها منصة عالمية، تساهم بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم. ولا يقف التعاون عند هذا الحدّ فقط، إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً مع أنغامي، حيث سنتعاون معاً لإيصال رسالتنا".