القوى العاملة: تعيين 7308 شباب منهم 46 «قادرون باختلاف» بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7308 شباب، منهم 46 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وأوضح وزير القوى العاملة أن عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب بلغ 22234 شابا منهم 104 " قادرون باختلاف"، وتوفير 584 فرصة عمل، واستخراج 1873 شهادة قياس مستوى المهارة، و1864 رخصة مزاولة الحرفة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت 127 ترخيصا جديدا لعمل للأجانب، فضلا عن التجديد لـ 132 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضى، أن المديرية تلقت 994 شكوى، منها 162 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 153 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 208 شكوى، وإحالة 42 شكوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 428 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحا لرعاية تلك الفئة إجتماعيا وإقتصاديا تمثلت فى: 42 منحة مولود جديد بإجمالى 84 ألف جنيه، و18 منحة زواج بمبلغ 54 ألف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 26 ألف جنيه، وصرف منحة وفاة عامل لأسرة بإجمالى 10 آلاف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعمل عمليتن جراحية كبرى لعاملين، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 184 ألف جنيه لـ 76 عاملا من المسجلين.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 338 منشأة دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 401 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 281 شكوى، وتم تسوية 279 شكوى منها، وتبقى شكوتين تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 140 منشأة، وإعادة التفتيش على 330 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 117 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 27 حملة تفتيشية، ومنح 26 رخصة، وبحث شكوى، فضلا