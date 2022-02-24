/681360/موعد-مباراة-أرسنال-ضد-وولفرهامبتون--فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق ارسنال مباراته اليوم الخميس، ضد نظيره وولفرهامبتون ، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض ارسنال ضد وولفرهامبتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساء عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

تيجة مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وظهر محمد النني مع المنتخب الوطني الأول، بكل قوة في بطولة كأس أمم إفريقيا، في إحصائيات، وأرقام فردية له في البطولة، وحصد رجل مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار بثمن نهائي البطولة.

حقيقة عرض الأهلي لضم محمد النني

وأجاب نظمي عما إذا كان الأهلي قد أبدى اهتماما بضم النني قائلا: "لا إنه سؤال غير منطقي، هل يبدو على النني أنه غير قادر على اللعب في أوروبا؟ يرتبط اسمه دائما بالأهلي لأنه من ناشئي الناديولكن هو يقدر كل أندية مصر".

وأضاف "لقد سأله أحد منذ فترة نفس السؤال ورد النني قادر على اللعب في أوروبا وأنه مستمر بعد لسنوات ولا يريد العودة لمصر لإنهاء مسيرته فهو لا يريد أن يراه الناس بمستوى أقل بل يتجه للاعتزال في أوروبا".