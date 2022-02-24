أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 24 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بمشاركة الفنانة مروة ناجى ، و عازفة الكلارينت هدى حسنى و ذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، حفل توقيع كتاب "خضير البورسعيدى" الذى أصدره مركز دراسات الخطوط بالمكتبة، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة، وذلك فى إطار احتفال مكتبة الإسكندرية بمئوية المدرسة المصرية للخط العربى.
ينطلق معرض مسقط للكتاب فى دورته السادسة والعشرين، ويستمر حتى 5 مارس المقبل ، وذلك فى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية ذى يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، بمشاركة مصرية متميزة.
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