لم يتم منذ عهد محمد على.. آخر تطورات مشروع تبطين الترع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة الرى تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال تأهيل الترع إلى جانب المشروع القومى لتأهيل الترع فى 54 مركزا بـ 20 محافظة.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الأربعاء. وأضاف غانم أن وزارة الرى تستهدف تبطين أكثر من 20.000 كيلو متر من الترع مع نهاية يونيو 2024، لافتا إلى أن المشاريع التى تقوم بها الوزارة الآن فى أكثر من 3000 كيلو فى الترع، وتم الانتهاء من أكثر من 1500 كيلو، ونعمل فى حوالى 1500 كيلو الآن. وشدد متحدث الرى على أن عملية تأهيل الترع هى عملية شديدة الأهمية ولها دور رئيسى فى تطوير الريف لأن تأهيل الترعة يتم تغيير شكلها بصورة جذرية بعد ما كانت مصدرا للتلوث، وهذا التطوير فى الترع لم يتم منذ عهد محمد على باشا.

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