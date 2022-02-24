تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة، قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الغربية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشرقية، وجنوب الوجه البحرى، ومدن القناة ومنطقة خليج السويس، تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

وعن حالة طقس اليوم، أوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على القاهرة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.