الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية مؤثرة على طقس الـ 48 ساعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن وجود نشاط لـ الرياح، وفرص لـ سقوط أمطار، وانخفاض فى درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد: "بعد أن شهدت اليوم معظم المناطق نشاطا لـ الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأجواء مغبرة ورمال مثارة وانخفاض فى الرؤية الأفقية وارتفاع فى درجات الحرارة حيث سجلت القاهرة 25 درجة تستمر هذه الأجواء لمدة 48 ساعة قادمة".

وتابعت: "تزداد فرص سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية والدلتا قد تصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى، ويستمر نشاط الرياح على الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة".

واستطردت الأرصاد: "أما عن درجات الحرارة فتشهد انخفاضا قليلا حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 20 ويكون الانخفاض ملحوظا يوم غد الجمعة، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب دخول الرياح الشمالية".