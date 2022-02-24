«تعبانة جدًا».. تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

/681356/تعبانة-جدا-تيسير-فهمي-تكشف-تطورات-حالتها-الصحية-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا

دوت الخليج يرصد إصابة الفنانة المعتزلة تيسير فهمي بفيروس كورونا المستجد.

تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

وكشفت تيسير فهمي عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "ممكن تدعولي.. عندي كورونا وتعبانة جدًا".

ومن ثم انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها داعين المولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

وفاة شقيق تيسير فهمي

وسبق وأن أعلنت تيسير فهمى، وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، ويأتي ذلك بعد وفاة شقيقتها التي تعرضت لأزمة صحية وتدهورت حالتها الصحية إلى أن رحلت عن عالمنا.

اعتزال تيسير فهمي الفن

جدير بالذكر إلى أن الفنانة تيسير فهمى، أعلنت اعتزالها الفن في عام 2013، وذلك في لقاء لها في أحد البرامج، وقررت الاستقرار مع زوجها في أمريكا، وأصبحت تأتى إلى مصر في زيارات قليلة، وهذا ما جعلها تفضل العيش في هدوء، وقد تسلمت وسام مدينة سياتل عن أفضل ممثلة للجاليات العربية وذلك في عام 2008.

آخر أعمال تيسير فهمي

وكانت آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، مسلسل «بفعل فاعل» عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.

يشار إلى أن الفنانة المعتزلة تيسير فهمى تزوجت مرتين، زوجها الأول توفى فى حادث سير والثانى رجل أعمال مقيم فى أمريكا، وفى عام 2013 وسبق وأعلنت ترشحها فى انتخابات مجلس النواب لكنها عادت وقررت عدم الترشح.

بدأت تيسير فهمي مسيرتها الفنية في فترة السبعينات وتحديداً في عام 1975 وذلك من خلال دورها في فيلم «بائعة الحب»، ثم شاركت بعد ذلك في فيلم «الصعود إلى الهاوية» والذي تم عرضه في عام 1978، ومع بداية فترة الثمانينات انطلقت الفنانة تيسير فهمي لتقدم دور البطولة أمام الفنان القدير الراحل أحمد زكي من خلال دورها في فيلم «العوامة رقم 70» والذي شارك في بطولته الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، الفنان القدير أحمد بدير،