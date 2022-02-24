/681354/اتصالات-النواب-عن-اطلاق-البريد-المصري-تطبيق yalla حصد-ثمار-جهود-اهتمام-الدولة-بملف-التطوير-التكنولوجي
علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي إطلاق البريد المصري لتطبيق "ياللا yalla" معربة عن سعادتها وفخرها معلقة الآن نحصد ثمار جهود الدولة والوزارة في ملف التطوير التكنولوجي.
دوت الخليج
ويعد التطبيق خير دليل كونه مصنف الأول من نوعه علي مصر والشرق الأوسط مما يعزز من وضع مصر علي الخريطة الدولية خاصة وأن التطبيق حصل علي جائزة الابتكار من قبل اتحاد البريد اليورو متوسطي متفوقا علي الدول الأوروبية والعربية المشاركة في الإتحاد بالإضافة إلى أنه يوضح المجهودات المبذولة من قبل البريد المصري في التحول إلي الرقمنة.
واوضحت "وكيل لجنة الاتصالات" أن التطبيق يسهم في التحول إلي الجمهورية الرقمية الجديدة لما يقدمه من خدمات هائلة للمواطنين لافتة أن لابد من أن المواطن المصري يتكاتف مع الدولة في ركل عجلة التنمية بالمشاركة الإيجابية الفعالة واستخدامه للتطبيقات المطلقة من قبل الدولة.
اتصالات النواب عن اطلاق البريد المصري تطبيق yalla: حصد ثمار جهود اهتمام الدولة بملف التطوير التكنولوجي
وأضافت"محروس" أن الإعلام لابد أن يكون قوة ناعمة في التوعية وحث المواطنين بمسئولياتهم الاجتماعية مؤكدة علي ضرورة مشاركتهم بالتطورات التي تقدم خدمات لهم وتابعت "عضوة البرلمان" أن مايميز التطبيق هو أنه آمن لانه مقدم من الدولة ذاتها وينفرد بحلول متطورة ومبتكرة للأفراد العادية والتجار فيما يتعلق بالخدمات المالية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتصالات النواب عن اطلاق البريد المصري تطبيق yalla: حصد ثمار جهود اهتمام الدولة بملف التطوير التكنولوجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.