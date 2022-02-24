/681354/اتصالات-النواب-عن-اطلاق-البريد-المصري-تطبيق yalla حصد-ثمار-جهود-اهتمام-الدولة-بملف-التطوير-التكنولوجي

دوت الخليج

ويعد التطبيق خير دليل كونه مصنف الأول من نوعه علي مصر والشرق الأوسط مما يعزز من وضع مصر علي الخريطة الدولية خاصة وأن التطبيق حصل علي جائزة الابتكار من قبل اتحاد البريد اليورو متوسطي متفوقا علي الدول الأوروبية والعربية المشاركة في الإتحاد بالإضافة إلى أنه يوضح المجهودات المبذولة من قبل البريد المصري في التحول إلي الرقمنة.

واوضحت "وكيل لجنة الاتصالات" أن التطبيق يسهم في التحول إلي الجمهورية الرقمية الجديدة لما يقدمه من خدمات هائلة للمواطنين لافتة أن لابد من أن المواطن المصري يتكاتف مع الدولة في ركل عجلة التنمية بالمشاركة الإيجابية الفعالة واستخدامه للتطبيقات المطلقة من قبل الدولة.

اتصالات النواب عن اطلاق البريد المصري تطبيق yalla: حصد ثمار جهود اهتمام الدولة بملف التطوير التكنولوجي

وأضافت"محروس" أن الإعلام لابد أن يكون قوة ناعمة في التوعية وحث المواطنين بمسئولياتهم الاجتماعية مؤكدة علي ضرورة مشاركتهم بالتطورات التي تقدم خدمات لهم وتابعت "عضوة البرلمان" أن مايميز التطبيق هو أنه آمن لانه مقدم من الدولة ذاتها وينفرد بحلول متطورة ومبتكرة للأفراد العادية والتجار فيما يتعلق بالخدمات المالية .