/681351/ليلة-الأبطال-التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-بنفيكا-وأياكس-أمستردام

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بنفيكا البرتغالي وأياكس امستردام الهولندي، بهدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم توسان تاديتش بالهدف الأول للفريق الهولندي، في الدقيقة الثامنة عشر ليعود بنفيكا بالتعادل في الدقيقة الـ 26 عن طريق سيباستيان هالر لاعب الفريق الهولندي بالخطأ في مرماه.

سجل سبياستيان هالر الهدف الثاني له في المباراة ولكن هذه المره في شباك الخصم ويتقدم أياكس بثنائية في الدقيقة التاسعة والعشرين، ليعود بنفيكا بالتعادل في الدقيقة الـ 72 عن طريق رومان يارمتشوك.

تشكيل أياكس أمستردام في مباراة:

حراسة المرمى: ريمكو باسفير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، داني بليند، جوراين تيمبير، إليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: إديسون ألفاريز، ريان جرافنبرخ، ستيفن برجيوس.

خط الهجوم: أنتوني، سيباستيان هالير، دوشان تاديتش.

تشكيل فريق بنفيكا البرتغالي أمام أياكس:

حراسة المرمى: أوديسياس فلاشوديموس.

خط الدفاع: يان فيرتونخينن نيكولاس أوتاميندي، أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط: جوليان فيجل، عادل تاعرابت، رافا سيلفا، جيلبرتو مورايس.

خط الهجوم: إيفرتون، جونكالو راموس، داروين نونيز.

توني كروس عن مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

سقط ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، والتي حسمها كيليان مبابي مهاجم باريس بهدف في الدقائق الأخيرة.

وتحدث كروس عن المباراة في حوار مع شقيقه عبر برنامجه الإذاعي "Einfach Mal Luppen" الألماني، وقال: "أعتقد أنه يمكننا القول إننا كنا نقدم أسوأ أداء لمدة 75 إلى 80 دقيقة على الأقل، لعبنا بشكل سيء للغاية في الناحية الدفاعية".

وتابع: "لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة لأكثر من خمس ثوان من أجل تهديد مرمى باريس سان جيرمان، لذلك أعتقد أن هذين السببين هما من صعبا مهمة ريال مدريد في تلك المباراة".

وعن هدف مبابي: "كان مقرفًا، لكن لا أتكلم عن الهدف نفسه وإنما عن المشاعر التي أصابت اللاعبين والجهاز الفني، المباراة لم تكن جيدة بالنسبة لنا، لكن بعد ذلك كنا نرى أن التعادل السلبي سيكون انتصارًا بالنسبة لنا".