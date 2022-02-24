/681353/نشرة-أخبار-الفن-المهن-الموسيقية-ترد-على-اتهام-حمو-بيكا-لأحد-أعضائها-بالرشوة-سخرية-متبادلة-بين-محمد-رمضان-وخالد-سرحان-بسبب-معجون-الأسنان-وهكذا-احتفلت-إحدى-ضحايا-شادي-خلف-بعد-حكم-حبسه

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق 23 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

أول رد من المهن الموسيقية بشأن اتهام أحد أعضائها بتحصيل رشوة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة ممثلها الفنان هاني شاكر، بيانًا شديد اللجهة بشأن اتهام مؤدي المهرجانات حمو بيكا لسكرتير النقابة بتلقيه رشوة مقابل استخراج تصريح لبعض مطربي المهرجانات.

وجاء في البيان الآتي: "أكدالفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منطومة تنظيمية حاكمة لكافة أعماله، وأن النقابة طوال الست سنوات الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس".

وأضاف: "وأن أي إدعاء علي أعمال المجلس أو علي أحد أعضائه بمناسبة كونه عضوآ مختار من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري، فأن هذه الإدعاءات محلها النيابة العامة تناقش أدلتها ثبوتآ وعدمآ وليس محلها مواقع التواصل الإجتماعي".

«بتاعي بـ 24 جنيه ولسه فيه».. خالد سرحان يسخر من معجون محمد رمضان الذهبي

سخر الفنان المصري خالد سرحان من المعجون الذهبي الخاص بالفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، الذي أثار به جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر سرحان صورة لمعجون أسنانه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "المعجون بتاعي ب 24 جنيه ولسه فاصل فيه عضة".

قابل الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان سخرية الفنان خالد سرحان من المعجون الذهبي الخاص به بسخرية أخرى مشابهه وبصدرًا رحب.

أعاد رمضان نشر المنشور الخاص بسرحان -الذي كتب فيه ساخرًا: "المعجون بتاعي ب 24 جنيه ولسه فاضل فيه عضة- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليه قائلًا: "افتحه بالمقص والحسه".

رد الفنان خالد سرحان على محمد رمضان باللغة العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب: شكرا يا محمد.. انا مش هقولك غير حاجة واحدة: אדוננו סולח לך

ومعنى الكلمة العبرية هي «ربنا يغفرلك».

«رافعة رأسي وفخورة بنفسي».. إحدى ضحايا شادي خلف تحتفل بحكم حبسه

بعد الحكم على الممثل شادي خلف بـ 3 سنوات سجن، ومع الفضول الشديد للعديد من الناس لمعرفة لضحايا شادي خلف، خرجت إحداهن عن صمتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ظهرت إحدى ضحايا الفنان شادي خلف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت منشور قامت بالتعليق من خلاله على الحُكم الذي صدر ضد شادي خلف بالسجن لمدة 3 سنوات بعد تعرض الضحية للتحرش الجنسي منه في ورشتة الخاصة للتمثيل.

وكتبت ضحية شادي خلف، منشوًرا لها بتاريخ الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، قالت فيه: النهاردة أول يوم بآخد حقي القانوني في قضية تحرش جنسي في مصر.. راسي فوق قوي وفخورة بنفسي وبكل بنت وقفت تاخد حقها من عين كل متحرش هيفكر يجي بكرة جنب بنت مننا.

وأردفت ضحية شادي خلف في منشورها، قائلة: فخورة إني جنبي راجل مصدق فيا ومصدقني ووقف معايا في كل لحظة بكل ما عنده من قوة.. مبروك الـ ٣ سنين لكل ضحايا شادي خلف، ولا عزاء لأي حد محتاجه:).