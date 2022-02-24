/681355/الإعلامي-احمد-موسى-مواجهة-روسيا-تعنى-الدخول-فى-حرب-عالمية-ثالثة

قال الإعلامي احمد موسى ان أوكرانيا قررت اليوم الأربعاء عودة جميع المواطنين الأوكرانيين من روسيا فورا ومنع سفر اى مواطن أوكراني إلى روسيا.

دوت الخليج

الازمةً الروسية-الاوكرانية :

وتابع الإعلامى احمد موسى، عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على صدى البلد، ان روسيا ردت على قرار أوكرانيا بنقل جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية والقنصلية الموجودة فى أوكرانيا إلى موسكو وإغلاق مقرات البعثات الدبلوماسية وإنزال العلم الروسى من على مقر البعثات الدبلوماسية بأوكرانيا.

إجراءات دول العالم ضد روسيا:

وأكد الاعلامى احمد موسى ان دول العالم ليس لديها القدرة على اتخاذ اى اجراء او تحرك سوى العقوبات ضد روسيا، مؤكدا على انه من الصعب مواجهة روسيا، وذلك لان مواجهة روسيا تعنى الدخول فى حرب عالمية ثالثة.

وأضاف ان أوكرانيا كانت ثالث أكبر قوة نووية فى العالم فى الفترة ما بين ١٩٩١ الى ١٩٩٤ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، قائلا انه من المحتمل ان تكون أوكرانيا نادمة الان لانها سلمت ٤ آلاف رأس نووى إلى روسيا فى عام ١٩٩٤ مقابل الحصول على ضمانات أمنية من روسيا.