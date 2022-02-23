/681345/ترتيب-هدافين-الدوري-الإنجليزي-صلاح-يتصدر

تصدر محمد صلاح نجم ليفربول ، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد إحرازه هدفين أمام ليدز، في فوز ليفربول بسداسية أمام ليدز ضمن اللقائات المؤجلة بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقدم محمد صلاح أداء رائع ومميز مع الريدز، وقادهم للفوز أمام ليدز، لينافس مانشستر سيتي على المركز الاول، في باقي الأسابيع المتبقية من الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 19

دييغو جوتا ليفربول 12

ساديو ماني ليفربول 11

رحيم سترلينج مانشستر سيتي 10

رافينها ليدز يونايتد 9

جيمي فاردي ليستر سيتي 9

إمانويل دينيس واتفورد 9

هيونغ مين سون توتنهام هوتسبير 9

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 9

إيميل سميث روي آرسنال 9

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 9

1- مانشستر سيتي 63 نقطة

2- ليفربول 60 نقطة

3- تشيلسي 50 نقطة

4- مان يونايتد 43 نقطة

5- وست هام 42 نقطة

6- ارسنال 42 نقطة

7- وولفرهامبتون 40 نقطة

8- توتنهام 39 نقطة

9- برايتون 33 نقطة

10-ساوثامبتون 29 نقطة

11- ليستر سيتي 27

12-أستون فيلا 27 نقطة

13-كريستال بالاس 26 نقطة

14-برينتفورد 24 نقطة

15-ليدز يونايتد 23 نقطة

16-ايفرتون 22 نقطة

17-نيوكاسل يونايتد 22

18- واتفورد

19-بيرنلي 17 نقطة.

20-نوريتش سيتي 17.

ليفربول ضد ليدز

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني له في شباك ليدز يونايتد، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في المباارة، في شباك ليدز يونايتد، من خلال تمريرة من محمد صلاح وسط مدافعي ليدز ويسكنها ماتيب الشباك من فوق الحارس.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء، بعد عرضية من روبيرتسون تصطدم بيد مدافع ليدز، لينفذها صلاح بكل قوة وأريحية.

الهدف الأول من الأسطورة محمد صلاح ♥️

pic.twitter.com/mwCEHQduy4 — سّلطان (@sllitn) February 23, 2022

يذكر أن محمد صلاح سجل في شباك ليدز في دور الذهاب البدوري هاتريك، والتي حسمها فريقه بنتيجة 4/3 ليحصد أول نقاط البطولة.

تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، لويس دياز.

يدخل ليفربول لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يحتل ليدو المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.