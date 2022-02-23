/681342/قبل-مواجهة-الزمالك-الوداد-يسقط-في-الدوري-المغربي-أمام-حسنية-أغادير

خسر الوداد أمام نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من البطولة المغربية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يقدم لاعبوا الوداد مباراة جيده، حيث ظهروا بشكل متواضع أمام حسنية أغادير، الذين قدموا لقاء قوي وهددوا مرمى الوداد في أكثر من كرة، وأستطاعوا حسم المباراة لصالحهم.

وأفتتح الأهداف يوسف المهري في الدقيقة 10، ثم عزز مالك سيسي بالهدف الثاني، لتنتهب المباراة بهزيمة الوداد من حسنية أغادير بثنائية نظيفة.

وتأتي خسارة الوداد قبل مواجهة الزمالك مباشرة، حيث سيستضيف الزمالك يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال افريقيا.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري – حسام أشرف.‏

بعثة الزمالك بالمغرب

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

ويستضيف نادي الرجاء المغربي، نظيره الزمالك يوم الجمعة القدمة، لإقامة تدريبات القلعة البيضاء على ملعبهم، استعداداً لمباراة الوداد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

عودة زيزو

ووصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى المغرب برفقة كل من إبراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق قادمين من أنجولا عن طريق دبي.

وشارك زيزو في تدربات الزمالك الأولى بالمغرب، بعد شفاءه من فيروس كورونا، الذي اُبعد على أثرها من مباراة ساجرادا الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.