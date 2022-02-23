/681341/أحمد-موسى-الأزمة-الروسية-الاوكرانية-لها-تداعيات-سلبية-على-الأمن-الغذائى-المصري

قال الإعلامي احمد موسى ان الأزمة الأوكرانية_الروسية لها تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصرى، موضحا ان روسيا واوكرانيا ورومانيا من اكثر الدول التى تستورد منهم الدولة المصرية القمح.

دوت الخليج

تداعيات الأزمة الروسية-الاوكرانية على القطاعات المصرية:

وأكد الإعلامي احمد موسى، عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، ان الأزمة الروسية-الاوكرانية مرتبطة ارتباطًا كبيرًا بالأمن الغذائى المصري ولها تداعيات كبيرة سلبية على أسعار الخبز، مؤكدا على ان الموازنة العامة للدولة سوف تتحمل الفارق بين أسعار القمح فى العام الماضي وأسعاره هذا العام والذى ازدادت بحوالي ١١ او ١٢ مليار جنية

أشار احمد موسى إلى الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأربع لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية-الاوكرانية فى جميع القطاعات المصرية، وذلك لان تلك الأزمة لها تداعيات كبيرة على جميع القطاعات داخل الدولة.

وتابع ان أوكرانيا هى السوق الرئيسى للسياحة لمصر واحتلت أوكرانيا المرتبة الأولى فى تصدير السياحة إلى مصر وعدد من الدول الأخرى، وذلك بعد قرار روسيا بوقف رحلاتها منذ عام ٢٠١٥ ولكن اعادة روسيا رحلاتها السياحية منذ عدة اشهر

رؤية الدولة المصرية:

واشاد الإعلامي احمد موسى بسياسة ورؤية الدولة المصرية المحددة للوصول إلى الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي فى كل ما يتعلق بالأمن الغذائى وعلى رأسها القمح. وأضاف ان الدولة المصرية تزرع حوالي ٣.٤ مليون فدان بإنتاجية ٩ او ١٠ ملايين طن قمح، مضيفا ان تقارير وزارة التموين تشير إلى ان الوزارة تستلم حوالي ٤.٥ مليون طن من المزارعين المصريين، بينما يحتفظ المزارعين بحوالي ٥ مليون طن فى منازلهم

وأكد الإعلامي احمد موسى ان مؤشرات الأزمة الاوكرانية- الروسية تؤكد على انه سوف يكون هناك مواجهات عسكرية بين البلدين، حيث وافق البرلمان الاوكراني على استدعاء مليون جندي أوكراني للخدمة العسكرية