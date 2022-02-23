لسوء الأحوال الجوية.. موانئ البحر الأحمر تغلق ميناء نويبع البحري

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن اغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، الاربعاء، فى تمام الساعه 21:35 نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 20 الي 23 عقدة واتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوي 1007 وحالة البحر مضطربة جدا “ كما تم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية . وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

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