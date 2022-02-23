محمد صلاح يسجل الثالث لفريق ليفربول ضد ليدز في الدوري الإنجليزي.. فيديو

سجل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 35 من عمر المباراة المقامة ضد ليدز حالياً على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاء الهدف الثالث لنادي ليفربول والثاني لمحمد صلاح الذي استطاع التقدم مجدداً في صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً.

وسبق وأن صنع محمد صلاح الهدف الثاني ليواصل مساهمته بنسبة 100% من أهداف الريدز في مباراة اليوم.

ويدخل الريدز مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مواجهتين فقط، وسجل 64 هدفاً وتلقى 20 هدفا.

في المقابل، يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات فقط بالإضافة إلى 8 تعادلات وتلقى 11 هزيمة في المسابقة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته بعدما تخطى ضيفه نورويتش سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

ويسعى الريدز بقيادة مدربه يورجن كلوب لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد وحصد الثلاث نقاط، من أجل تقليص الفارق مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة إلى 3 نقاط فقط، وهو ما يقرب ليفربول من اللقب خاصة حال فوزه في القمة التي تجمعه مع كتيبة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم.

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع الريدز وسجله التهديفى في مختلف البطولات هذا الموسم، بعدما ساهم بـ26 هدفاً حيث سجل 17 وصنع 9 أهداف أخرى.

ويتربع محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 5 أهداف عن البرتغالى ديوجو جوتا الذي يحتل وصافة ترتيب هدافي البريميرليج.

وسجل صلاح هدفه الـ150 مع ليفربول خلال فوزه الأخيرة على نوريتش سيتي، ليصبح ثانى أسرع لاعب يحقق هذا السجل التهديفى في تاريخ الريدز، بعد روجر هانت إلى سجلهم خلال 226 مباراة مقابل 233 لقاء للنجم المصري.