جامعة جنوب الوادى: القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بالتغير المناخى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، أن العالم بأسره مهتم ومعنى بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماما كبيرا بمكافحة أثر التغيرات المناخية والتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ، حيث قامت الدولة المصرية بعمل العديد من المشروعات فى هذا الاتجاه من ضمنها محطات المياه وتبطين الترع والاستثمار فى المياه والطاقة النظيفة والتوجيه بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر كما تستعد مصر لتنظيم الحدث العالمى (COP27) والمزمع عقده فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ.





جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر التكيف المناخى بجامعة جنوب الوادى والذى يقام خلال يومى 23و24 فبراير الجارى بقاعة المؤتمرات بالجامعة بقنا. وأوضخ غرباوى -وفقا لبيان- أن الجامعة معنية بالأمر من خلال البحث العلمى والدراسات البحثية الرصينة فى مجال التغير المناخى، وبالتعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية مثل برنامج الماجستير المهنى فى التغيرات المناخية والممول من برنامج ايراسموس بالاتحاد الأوروبى، ودراسات التغيرات المناخية والحد من تأثيرها بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى وجامعة ساوث ويلز بإنجلترا وأشار ايضا الى ضرورة التكامل بين جهود البحث العلمى مع الجهد الذى تقوم به وزارة البيئة من مبادرات وفعاليات فى هذا المجال. وأضاف أن التكيف المناخى تقوم به الحكومات على مستوى دول العالم ولكن هناك مسئولية فردية لابد من تحقيقها مع الحكومات وبأنه سيتم بتدريب شباب المبادرة، ليكونوا سفراء للمناخ.

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